Prefeitura de Porto Alegre anuncia os adotantes do trecho 3 da Orla do Guaíba

A prefeitura de Porto Alegre divulgou nesta quinta-feira, 30, o resultado do chamamento público para a adoção da Skate Park, a pista de skate do trecho 3 da Orla do Guaíba. O documento está publicado no Diário Oficial de Porto Alegre, e a partir da publicação, abre-se prazo de dez dias para contestações. Caso não haja manifestações, o termo de adoção será então formalmente assinado.

A proposta apresentada pelas empresas Talo Gestão e Comunicação, de Porto Alegre, em conjunto com a empresa Farah, de São Paulo, cumpriu todos os requisitos avaliados pela comissão julgadora, e foi considerado o projeto vencedor. Além da pista, as 29 quadras também passam por processo de adoção. O Hospital Mãe de Deus deverá assinar, ainda em outubro, o termo de adoção pelo período de três anos.

“Estamos muito felizes com o resultado e com o nível das propostas apresentadas, pois teremos um apoio qualificado para que a população possa usufruir da melhor forma do trecho 3”, destaca a secretária municipal de Parcerias, Ana Pellini.

A prefeitura recebeu três propostas para a adoção da pista de skate. No projeto, além da manutenção da pista, estão previstas oficinas para a prática do esporte e cuidados com o espaço. “A prática do skate ganhou uma dimensão importante depois das Olimpíadas de Tóquio. Com a maior pista de skate da América Latina na Capital, queremos seguir incentivando esse esporte, com o desenvolvimento de oficinas para o público de baixa renda e campeonatos de maior porte”, afirma o secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Antônio Carlos Pereira.

Em relação às quadras, o Hospital Mãe de Deus apresentou uma proposta que prevê, além da manutenção de todas as 29 canchas, a colocação de uma estrutura aos finais de semana para a realização de ações de prevenção à saúde. Ainda, a estrutura também prestará no local um primeiro atendimento que auxilie em caso de necessidade dos frequentadores do espaço.

Hoje, mais de 98% dos serviços da revitalização do trecho 3 da Orla do Guaíba já foram concluídos. O investimento dispensado nas obras supera o valor de R$ 53 milhões. “Estamos fazendo os últimos ajustes e testes para que no dia 23 de outubro o parque seja totalmente entregue aos porto-alegrenses”, afirma o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Pablo Mendes Ribeiro.