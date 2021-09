Força-tarefa busca regrar bares e evitar aglomerações no Moinhos de Vento

aglomerações frequentemente aos finais de semana Palco de, em descumprimento às regras de enfrentamento da pandemia na Capital, o bairro Moinhos de Vento será alvo de uma força-tarefa para regrar o funcionamento de bares e a presença de público. A definição ocorreu nesta terça-feira (28), em reunião entre o poder público municipal, sociedade civil, comerciantes e moradores do bairro.

Segundo a prefeitura, as ações a serem definidas pela força-tarefa também serão estendidas a outros bairros e locais de aglomeração de público na cidade. No encontro, realizado no Paço Municipal, o prefeito Sebastião Melo reiterou que a boa convivência passa pelo cumprimento de regras, e garantiu que os órgãos de segurança contam com total apoio político para a execução da legislação vigente.

“Estamos abertos ao diálogo para encontrarmos uma solução boa para todas as partes. Não vamos admitir que estas aglomerações, assim como ocorrem em outros pontos da cidade, virem palco para baderna. Vamos achar um equilíbrio e reforçar o cumprimento das regras de convivência”, afirmou, lembrando que debates sobre o tema já ocorrem na Câmara Municipal.

Durante o encontro, moradores, comerciantes, representantes de forcas de segurança e dos Poderes Legislativo e Executivo tiveram a oportunidade de relatar o atual cenário do bairro aos finais de semana. “A ninguém interessa a cidade perder seus bairros mais valorizados. Vamos enfrentar essa aglomeração desregrada e, conjuntamente, encontrar soluções”, salientou o vice-prefeito Ricardo Gomes.

Na audiência, foram abordados temas como a regulamentação e atuação de ambulantes até a limitação de horários, passando pelo acúmulo de lixo provocado pelas aglomerações, consumo de álcool por parte de adolescentes, regramento de casas noturnas, funcionamento ilegal de estabelecimentos e poluição sonora, culminando com o desrespeito às lei.

O objetivo dos envolvidos é encontrar soluções e alternativas para garantir o bom funcionamento das atividades econômicas. Os participantes citaram exemplos do regramento editado para o funcionamento de bares e de público no bairro Cidade Baixa, em vigor desde 2018, e debateram a possibilidade contar com recurso semelhante para o Moinhos de Vento.

O superintendente regional da Polícia Federal no RS, delegado Aldronei Rodrigues, colocou o serviço de inteligência à disposição para auxiliar a Guarda Municipal e Brigada Militar nos trabalhos de integração dos órgãos de segurança. Para o promotor de Meio Ambiente do Ministério Público do Estado, Alexandre Saltz, a iniciativa da prefeitura em promover o encontro é fundamental para a busca de soluções. Ele salientou que o debate deve ser estendido a todos os bairros da cidade.

Além de secretários municipais, Melo ainda esteve acompanhado dos vereadores Lourdes Sprenger (MDB) e Ramiro Rosário (PSDB), do comandante do Comando de Policiamento da Capital (CPC), coronel Fernando Gralha Nunes, da diretora do Departamento de Polícia Metropolitana, delegada Adriana Regina da Costa, e de representantes da sociedade civil.