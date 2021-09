Metades Norte e Leste do RS têm pancadas de chuva nesta quarta-feira (29)

O tempo fica instável com muitas nuvens, especialmente nas Metades Norte e Leste do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (29). As pancadas de chuva poderão ocorrer, principalmente no turno da manhã, porém, de uma forma geral, os modelos meteorológicos indicam baixos acumulados de precipitação. As informações são da Metsul Meteorologia.

O tempo melhora em grande parte do Estado a partir da tarde. O vento predomina do quadrante Sul e Sudeste e, com isso, a temperatura sobe gradativamente. A temperatura máxima irá oscilar entre 22ºC e 24°C na grande maioria das áreas. Na quinta-feira (30) poderá voltar a chover forte com temporais.

O tempo fica úmido com muitas nuvens e pancadas esparsas de chuva na Capital. Na quinta-feira (30) o sol aparece pela manhã e a temperatura sobe. A partir da tarde as nuvens aumentam e pode chover. Na sexta-feira, dia 1º de outubro, a umidade volta a predominar com pancadas de chuva a qualquer hora.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 25°C

Mínima: 13°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 21ºC

Mínima: 17ºC