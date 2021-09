Granpal defende criação de fundo para custear isenções do transporte coletivo

A criação de uma alternativa para custear as isenções do sistema de transporte coletivo metropolitano pautou audiência dos dirigentes da Associação dos Municípios da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre (Granpal), nesta segunda-feira (27), com o o chefe da Casa Civil, Artur Lemos.

Além da criação de um fundo com valores que viriam de impostos, os prefeitos defendem a participação da União para auxiliar os municípios a enfrentarem a falência do atual sistema de transporte. “Faremos uma grande comitiva para acampar em Brasília e tentar convencer o governo federal de que ele é parte desse processo. O Estado também não pode se ausentar na participação do fundo, assim como os municípios, que deverão entrar com uma parcela”, afirmou o presidente da Granpal e prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo.

A proposta do grupo é de que o secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, Luiz Carlos Busato, lidere um fórum envolvendo secretários de transporte para também construiu soluções à questão. “Existem problemas que se arrastam há mais de 30 anos na Região Metropolitana envolvendo a integração do sistema”, pontuou Melo.

Durante o encontro também foi abordada a regionalização do saneamento no Estado. A Granpal reiterou a competência municipal frente ao novo marco legal e destacou estar disposta a contribuir para a formatação de um projeto que garanta a autonomia dos prefeitos.

“Reafirmamos o desejo de construir uma regionalização em que os municípios sejam ouvidos. Não podemos abrir mão do nosso papel enquanto marco regulatório, porque água é vida e pertence aos municípios”, salientou o dirigente, reforçando que a subunidade das bacias hidrográficas é um bom caminho.

No encontro também foi discutido o ICMS ligado à educação. A proposta do governo federal prevê repasse de recursos através de índices de avaliação, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), critério que desagrada os gestores municipais, que apontam disparidade em relação a pequenos e grandes municípios.