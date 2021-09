Nova frente fria chega ao Rio Grande do Sul nesta terça-feira

O tempo vira no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (28) com a chegada de uma nova frente fria. A mudança no tempo irá ocorrer mais cedo entre o Oeste e o Sul do Estado com o avanço de áreas de instabilidade entre a madrugada e o turno da manhã. As informações são da Metsul Meteorologia.

O sol aparece entre nuvens e a terça-feira fica abafada pela manhã no Centro em direção ao Norte do Estado. Da tarde em diante a instabilidade se espalha com a previsão de pancadas de chuva, rajadas de vento e raios. Não se afasta a possibilidade de chuva forte isolada e com potencial para granizo pontual. A temperatura sobe antes da chuva se espalhar no Norte do Rio Grande do Sul.

A terça-feira pode começar com nevoeiros esparsos na Capital, e o sol predomina pela manhã. Da tarde em diante as nuvens aumentam e pancadas isoladas de chuva podem afetar a região. Não se afasta a possibilidade de episódios passageiros de chuva forte. Na quarta-feira (29) o tempo fica úmido e com muitas nuvens.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 27°C

Mínima: 13°C

Porto Alegre – previsão para terça-feira

Máxima: 24ºC

Mínima: 17ºC