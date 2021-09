Norte do RS tem pancadas esparsas de chuva nesta sexta-feira (24)

A sexta-feira (24) terá ainda muitas nuvens e pancadas esparsas de chuva, sobretudo na faixa Norte do Rio Grande do Sul. Já entre o Centro e o Sul ocorrem aberturas de sol e leve frio nas primeiras horas da manhã. Modelos meteorológicos projetam marcas abaixo de 10°C entre a Campanha e a Zona Sul. As informações são da Metsul Meteorologia.

Durante o período da tarde desta sexta-feira, a umidade mantém a cobertura de nuvens na Metade Norte do Estado, com elevação gradual da temperatura em grande parte das áreas. A máxima, de uma forma geral, oscila ao redor de 20°C em muitas regiões. O fim de semana será de sol e com grande variação térmica.

Porto Alegre tem tempo úmido com muitas nuvens e pouca chuva nesta sexta-feira (24). O vento predomina do quadrante sul e deve ser frio e, com isso, a temperatura sobe devagar. No fim de semana, o ar mais seco irá predominar e, deste modo, irá garantir a presença do sol e grande oscilação na temperatura.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 22°C

Mínima: 8°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira