Histórico de falhas no Enem aumenta inquietação de estudantes quanto às provas

O histórico de falhas na realização do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) pode ganhar um novo capítulo. Depois de ter sido alvo de suspeita de fraudes com a divulgação antecipada de resultados, enfrentado polêmicas quanto à gratuidade das taxas e sofrer problemas técnicos na aplicação da primeira prova on-line, agora a questão é política, mas pode interferir na aplicação do exame. A dois meses da realização das provas, Daniel Miranda Pontes Rogério pediu demissão do cargo de diretor de Tecnologia da Informação do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais).

O governo Jair Bolsonaro foi obrigado pela Justiça a reabrir as inscrições para faltosos do ano passado que não haviam sido contemplados por isenção. Essas pessoas têm até o próximo domingo (26 de setembro) para formalizar a participação no exame. Mas, atenção: as inscrições foram reabertas especificamente para esse público, que realizará as provas nas mesmas datas do exame para adultos privados de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL): 9 e 16 de janeiro de 2022. Nesses casos, a isenção da taxa de inscrição do Enem 2021 também será assegurada. Para os demais inscritos, o Enem ocorrerá nos dias 21 e 28 de novembro, tanto na versão presencial quanto na on-line.

O processo de inscrições é uma das áreas que estavam sob responsabilidade de Rogério. Alegando problemas pessoais, ele deixa vaga uma das funções mais estratégicas para a realização do exame. Também cabia a ele a aplicação digital das provas, modalidade que ocorre pelo segundo ano em função da pandemia. Além da parte do Enem Digital, ele também era encarregado pela parte de processamento das informações processadas pelo Inep, entre elas, a tabulação de notas do exame.

A presidente do Cpers/Sindicato, Helenir Aguiar Schürer, o imprevisto causa apreensão em alunos e professores. “A troca de diretoria em um prazo tão próximo às provas gera insegurança quanto à realização do exame, ainda mais para estudantes da rede pública, que têm no Enem sua principal chance de ingressar numa universidade”, afirma a dirigente. De qualquer forma, completa ela, os alunos devem continuar se preparando para as provas e seguir sua rotina de estudos para garantir uma boa nota pois as datas para a aplicação do exame seguem marcadas.

Se o nervosismo é dobrado, também devem ser redobrados os cuidados com as provas. A Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) apresenta algumas dicas em seu site, como atenção ao tema proposto na redação – para não fugir dele - , escrever de forma que a letra esteja bem legível, jamais escrever só sete linhas, qualquer que seja o conteúdo.

Também é importante se organizar na reta final dos estudos, de forma a tirar o melhor prefeito do tempo que resta até à realização das provas. De acordo com Cristiane Regina Guerino Furini, Professora da Escola de Medicina da Pucrs e pesquisadora do Instituto do Cérebro, estudar costuma a exigir uma dedicação especial, e há técnicas que podem ajudar a memorizar os conteúdos.

Para isso, é preciso também ter disciplina na condução dos estudos, especialmente se forem na modalidade on-line. É natural que demore um tempo até conseguirmos nos organizamos melhor no tempo, entendermos em que períodos do dia rendemos mais e se adaptar aos novos horários”, destaca Manoela de Oliveira, professora da Escola de Ciências da Saúde e da Vida, psicóloga, especialista em processos psicossociais e responsável pelo Grupo de Estudos em Desenvolvimento de Carreira da Pucrs. Confira as dicas a seguir.