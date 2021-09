Censo Escolar mostra que maior número de matrículas em Porto Alegre é no ensino fundamental

Os resultados preliminares do Censo Escolar da Educação Básica de 2021, divulgados nesta quarta-feira (22) pelo Ministério da Educação (MEC), mostraram que Porto Alegre teve mais de 123,8 mil matrículas em escolas estaduais e municipais, em tempo parcial e integral. Os dados referem-se à matrícula inicial na creche, pré-escola, ensinos fundamental e médio (incluindo o médio integrado e normal magistério), no ensino regular e na educação de jovens e adultos (EJA) presencial fundamental e médio (incluindo a EJA integrada à educação profissional).

As matrículas e os dados escolares coletados servem de base para o repasse de recursos do governo federal e para acompanhar a efetividade das políticas públicas. O Censo Escolar subsidia a produção de um conjunto amplo de indicadores, que possibilitam monitorar o desenvolvimento da educação brasileira, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), as taxas de rendimento e de fluxo escolar, a distorção idade-série, entre outros.

Em Porto Alegre, foram registradas 2 mil matrículas iniciais em creches com turno integral. No turno parcial, foram apenas 30. No total, 85 dessas matrículas foram feitas em creches estaduais e 2.020 em creches municipais. Na pré-escola, mais de 4,7 mil matrículas iniciais foram feitas: cerca de 1,9 mil em turno parcial e 2,7 mil em turno integral. Dessas, apenas 86 foram feitas em escolas estaduais.

O maior número de matrículas registrado na Capital é o dos anos iniciais do ensino fundamental, com 44,6 mil inscrições (em escolas de turno parcial). Ao contrário do que foi percebido nos anos anteriores, a maioria das matrículas (27,4 mil) dessas séries foram feitas em escolas estaduais. Nas escolas com turno integral, foram 3,5 mil. Nos anos finais do ensino fundamental, o número de matrículas chega a 39,1 mil: 37,7 mil para turno parcial e 1,3 mil para turno integral.

No ensino médio, foram 21,6 mil matrículas em turno parcial, sendo 20,9 mil em escolas estaduais. Já as inscrições em turno integral (537) foram todas feitas em escolas estaduais. Ainda, no EJA, o total de matrículas é de 7.531. Das mais de 6 mil matrículas para o EJA de ensino fundamental, aproximadamente 5 mil são em escolas municipais. Já as 1,4 mil do EJA de ensino médio são em escolas estaduais.

A partir de agora, com a publicação dos resultados preliminares, os gestores estaduais e municipais têm 30 dias para conferência, ratificação e eventual retificação das informações. Durante este período, as escolas também poderão complementar as informações com dados que não foram informados no período de coleta da matrícula inicial, desde que as informações tenham como base a data de referência do Censo Escolar 2021, que é 26 de maio de 2021.

Os resultados finais da primeira etapa serão divulgados em 31 de janeiro de 2022 e, no dia seguinte, começa a segunda etapa. O Educacenso ficará disponível até 17 de março para as escolas declararem os dados referentes à situação do aluno. O Censo Escolar é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e realizado, em regime de colaboração, entre as secretarias estaduais e municipais de Educação, com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. Ele é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica e a mais importante pesquisa estatística educacional brasileira.