Áreas de instabilidade avançam pelo RS nesta quinta-feira (23)

A quinta-feira (23) pode começar com aberturas de sol em grande parte das regiões e faz um pouco de frio. Os modelos meteorológicos projetam mínimas abaixo de 10°C em muitas áreas, com marcas ao redor e abaixo de 5°C nos pontos de maior altitude no Estado. As informações são da Metsul Meteorologia.

As áreas de instabilidade avançam de Oeste/Noroeste e se espalham ao longo do dia pelo Rio Grande do Sul com previsão de pancadas de chuva em diversas regiões, especialmente na Metade Norte. Não se afasta a possibilidade de chuva forte e trovoadas localizadas. A temperatura em muitas áreas deve ficar ao redor dos 20ºC, porém, no Noroeste deve chegar aos 26°C.

Em Porto Alegre tem aberturas de sol no turno da tarde, porém, as nuvens vão aumentar e estão previstas pancadas de chuva. A sexta-feira (24) começa com o tempo úmido, com muitas nuvens e garoa. No período da tarde o tempo melhora com algumas aberturas de sol. O fim de semana será com sol.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 26°C

Mínima: 3°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 19ºC

Mínima: 12ºC