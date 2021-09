Prefeitura de Porto Alegre aprova projeto do Parque Pontal

O projeto do Parque Pontal, localizado na área do antigo Estaleiro Só, na Zona Sul de Porto Alegre, foi aprovado nesta terça-feira (21) pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus). O parque, localizado na avenida Padre Cacique, junto ao Guaíba, será o 10º parque urbano da Capital.

O Parque Pontal - uma contrapartida legal à instalação do complexo - terá 29 mil metros quadrados, sendo 700 metros de orla, e deverá ser inaugurado no ano em que Porto Alegre completa 250 anos. O projeto inclui playground com tema náutico e balanço com acessibilidade, área fitness, equipamentos de ginástica para melhor idade, estares integrados com equipamentos de descanso, cinco eixos de direcionamento visual para o Guaíba, iluminação, banheiros, mirante para apreciação da natureza, píer sobre o rio e plantio de árvores, além de transplante de árvores protegidas por legislação para local de destaque. A área contará ainda com duas trilhas interpretativas, sendo uma de resgate à história do antigo Estaleiro Só, onde se construíam e reparavam navios em Porto Alegre de 1850 a 1995, e outra com uma janela arqueológica para visualizar o pilar da antiga Estação do Asseio Público, que funcionava na área no século XIX para despejo de resíduos cloacais.

As obras do empreendimento, alavancado pela SBV PAR, tiveram início em 2018, em um investimento de mais de R$ 300 milhões. O shopping terá mais de 28 mil metros quadrados de área operacional, com capacidade para mais de 160 lojas distribuídas em três pavimentos, estacionamento coberto para mais de 1,5 mil vagas, além de salas de cinema de última geração e amplo polo gastronômico, com operações de restaurantes internacionais inéditas na Capital. Entre elas já foi confirmada a segunda franquia gaúcha do Hard Rock Cafe, que terá no shopping um conceito também de casa de shows.