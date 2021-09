Feriado registra mais de 4,6 mil doses de vacinas aplicadas em Porto Alegre

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) aplicou 4.604 doses de vacinas contra a Covid-19 nos oito pontos de vacinação contra a Covid-19 neste feriado de 20 de setembro em Porto Alegre. O ponto de vacinação instalado na Casa do Gaúcho, no Parque Harmonia, somou 1.055 doses, sendo 319 de primeira, 508 de segunda e 228 de terceira dose. Já no Centro de Educação Ambiental - CEA Bom Jesus, foram aplicadas 555 doses, sendo 306 de primeira, 106 de segunda e 143 terceira dose.

Nas seis unidades de saúde, a procura também foi intensa durante todo o dia. Na Unidade de Saúde Tristeza, na Zona Sul, foram aplicadas 850 doses, sendo 222 primeiras doses, 464 segundas doses e 164 terceiras doses. Também mantiveram aplicação as unidades Belém Novo, Lomba do Pinheiro, Rubem Berta, Santa Tereza e Vila Ipiranga.

Além da aplicação da primeira dose para todas as pessoas com 15 anos ou mais, também foi ofertada segunda dose de Pfizer, Coronavac/Butantan e Oxford/AstraZeneca para vacinados há oito semanas, 28 dias e 10 semanas, respectivamente. Também houve aplicação de terceira dose.

Nesta terça-feira (21), a Prefeitura de Porto Alegre irá manter para todas as pessoas com 15 anos ou mais a faixa etária para vacinação contra a Covid-19. Serão 36 unidades de saúde e 18 farmácias parceiras aplicando o imunizante, inclusive em horários noturnos. Também haverá vacinação em outros cinco pontos: das 9h às 17 no Shopping João Pessoa, no Bourbon Wallig Barra Shopping Sul e no Barra Shopping Sul; das 13h às 19h no Largo Glênio Peres, e das 18h às 21h na Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina.

Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF. Para profissionais de saúde ou da educação, é preciso documento que comprove o vínculo de trabalho na Capital. No caso dos adolescentes de 12 a 14 anos com comorbidades, é necessário comprovar a condição (receita, laudo de exame, laudo ou relatório médico, etc).

O intervalo de aplicação das doses da Pfizer/BioNTech é de oito semanas. Podem buscar a segunda dose pessoas vacinadas até 27 de julho. A segunda dose da Pfizer será aplicada em 18 farmácias parceiras e 36 unidades de saúde, além do Shopping João Pessoa, Bourbon Wallig Barra Shopping Sul, Barra Shopping Sul, Largo Glênio Peres e Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina.

Com relação à segunda dose de Coronavac/Butantan e Oxford/AstraZeneca, será mantido o intervalo de 28 dias e dez semanas, respectivamente. Assim, quem recebeu a primeira dose até 24 de agosto (Coronavac) e 13 de julho (Oxford) já pode completar o esquema vacinal. Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.

Poderão receber a dose de reforço pessoas com 70 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 17 de março e pessoas de todas as idades com alto grau de imunossupressão, com esquema vacinal completo há pelo menos 28 dias. São considerados os seguintes critérios para a aplicação da dose de reforço em imunossuprimidos:

Imunodeficiência primária grave.

Quimioterapia para câncer.

Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras.

Pessoas vivendo com HIV/Aids.

Uso de corticóides em doses maiores de 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por mais de 14 dias.

Uso de drogas modificadoras da resposta imune.

Pacientes em hemodiálise.

Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

Para receber a terceira dose, imunossuprimidos devem apresentar documento de identificação, carteira de vacinação com o registro das duas doses e comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.