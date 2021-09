Cavalgada em frente ao Piratini marca o 20 de Setembro e encerra a Semana Farroupilha

Um desfile de cavalarianos, que percorreu o trajeto entre o Parque da Harmonia e o Palácio Piratini, no Centro Histórico da Capital, marcou o encerramento dos festejos farroupilhas em Porto Alegre, nesta segunda-feira (20). A cavalgada, que contou com grupo reduzido de participantes, foi recepcionada pelo governador Eduardo Leite e demais autoridades em frente à sede do governo gaúcho, no final da manhã.

Em mais um ano sem o tradicional Acampamento Farroupilha, por conta da pandemia, os cavalarianos incorporaram a máscara à pilcha e percorreram o trajeto de quatro quilômetros até o Piratini. Após assistir ao breve desfile, o governador, ao lado do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, de secretários de Estado, da patrona dos Festejos Farroupilhas 2021, Liliana Cardoso, do presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Manoelito Savaris, de deputados e outros líderes, se dirigiu ao hall do Piratini para extinguir a Chama Crioula.

Leite extinguiu a Chama Crioula, encerrando oficialmente a Semana Farroupilha no Estado. Fotos: Itamar Aguiar/ Palácio Piratini/Divulgação/JC

“Se há quase 200 anos este Rio Grande se levantava contra as injustiças, travando uma guerra, provendo um enfrentamento em torno dos seus ideais farroupilhas, nos tempos atuais, por mais paradoxal que pareça, o enfrentamento é outro. A coragem, a ousadia, é justamente de nos opormos à cultura da guerra, do enfrentamento que divide o nosso país. Coragem é sustentarmos a crença de que somos iguais, de cultivarmos o respeito e ter a ousadia da ponderação, da sensatez, do equilíbrio”, afirmou Leite.

O ato marcou o encerramento dos Festejos Farroupilhas deste ano, que enalteceram o bicentenário do nascimento de Anita Garibaldi e o cinquentenário do Dia da Consciência Negra e do Movimento Nativista e, pela primeira vez, tiveram como patrona uma mulher negra.

“A gente encerra esta nossa Semana Farroupilha com a força dessa mulher negra gaúcha, aqui representando tantas mulheres, tantas Anitas, tantas lideranças deste grande movimento tradicionalista gaúcho. Quero agradecer a todos que se mobilizam em torno da nossa cultura para manter acesa esta chama que aqui é simbólica, mas que arde dentro de cada um de nós, gaúchos. Porque esse símbolo é muito importante para solidificar, enquanto povo, a nossa identidade, sobre a qual se alicerça a construção do presente e se projeta o futuro”, disse Leite.