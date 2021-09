Símbolo de Porto Alegre, Estátua do Laçador será removida para restauro

Um dos símbolos da cultura gaúcha e de Porto Alegre, a estátua do Laçador, localizada próximo à área do aeroporto da Capital, será removida do local para restauro na próxima semana. Instalada desde 2007 no Sítio do Laçador, a obra passará por reparos em sua estrutura e será transportada do local no dia 27 de setembro.

Nesta terça-feira (21) já será dada a largada ao início das obras de retirada da estátua do local. O projeto, elaborado pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) e pela Associação Sul Riograndense da Construção Civil, com correalização da prefeitura da Capital, tem custo total de R$ 900 mil, sendo R$ 810 mil captados através da Lei de Incentivo à Cultura do governo do Estado.

A revitalização conta ainda com o patrocínio da Gerdau e da Sulgás, e apoio da JOG Andaimes, Elevato e Ministério Público do Rio Grande do Sul.

Desde 2016 foram constatadas fissuras e rachaduras no monumento, tombado pelo patrimônio histórico de Porto Alegre em 2001. Segundo especialistas, caso não sejam feitos os reparos, a tendência é que os danos à estrutura tornem-se permanentes. A escultura foi executada pelo artista Antônio Caringi.

“É obrigação do nosso projeto trabalhar com coisas importantes para Porto Alegre. O Laçador marca a memória e a história da cidade. Nós entendemos os monumentos e espaços históricos como de grande importância e relevância para a cultura gaúcha”, explica o coordenador do Projeto Construção Cultural - Resgate do Patrimônio Histórico, Zalmir Chwartzmann.