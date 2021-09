Incêndio atinge fábrica da Florestal Alimentos em Lajeado

Um incêndio atingiu a fábrica da Florestal Alimentos, indústria de doces localizada em Lajeado, no Vale do Taquari, na madrugada deste domingo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros da cidade, a equipe foi acionada às 2h45min pelo vigilante da fábrica, que percebeu o início das chamas no pavilhão central de produção de pirulitos. Foram recrutadas equipes de Estrela, Encantando, Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul para auxiliar no controle das chamas.

Até o momento, não há causas apontadas. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Estrela, 1º tenente Paulo Cesar Sulzbach, o pavilhão de 5 mil metros quadrados onde teve início o incêndio foi totalmente consumido pelas chamas. Agora, o trabalho está sendo feito na área do prédio administrativo, que tem 2 mil metros quadrados. "Constatamos que o prédio administrativo começou a liberar fumaça em grande quantidade. Pela característica da edificação, que é toda envidraçada, tivemos que fazer uma reforma técnica para fazer a ventilação, tendo em vista que estava queimando dentro e a edificação fechada, liberando fumaça preta e densa. Liberamos essa fumaça através de uma abertura superior para que evitasse uma possível explosão", explica Sulzbach. Segundo o 1° tenente, não é possível entrar no prédio administrativo pois há comprometimentos na estrutura. "Agora, estamos fazendo um combate defensivo, porque há indicações de rupturas na edificação. Não temos como adentrar a edificação porque tem a possibilidade de cair", afirma.

Não havia funcionários, além do vigia, no momento em que teve início o incêndio. A fábrica possui quatro pavilhões e apenas um foi atingido até o momento, além da unidade administrativa. O Corpo de Bombeiros trabalha para que as chamas não se espalhem para as outras áreas do complexo fabril. No momento, 18 bombeiros militares trabalham no controle das chamas. Mais de 80 mil litros de água já foram usados no combate ao incêndio.