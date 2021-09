Melo nomeia prefeitos para o Parque da Redenção e duas praças do Jardim Itu

Neste sábado (18), o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, entregou o crachá e certificado para três novos Prefeitos de Praça. Com as nomeações, a Capital possui 16 praças com algum cidadão exercendo o cargo voluntário e auxiliando o município na zeladoria da cidade. Um dos espaços que ganhou Prefeito de Praça foi o Parque da Redenção que no domingo completa 86 anos. Além das nomeações, foram assinados o Pacto de Governança com membros da Comunidade e entregue a revitalização de uma das praças.

O primeiro Prefeito de Praça do sábado foi o José Paulo da Silveira para a Praça das Amoras, no bairro Jardim Itu. Morador da localidade desde 1997, Silveira, em conjunto com outros moradores, transformou o espaço, que era foco de lixo, em um local a ser ocupado por todos. “ Há 20 anos, esse se tornou o quintal de muitas das casas aqui do entorno”, falou o morador.

Na praça Lino Augusto Schiefferdecker, João Antonio de Souza Filho ocupará o cargo voluntário. Na região, ele é conhecido por estar sempre em busca de soluções e lutar pela boa conservação do ambiente. “Já organizei mutirão com os moradores para fazermos a capina, quando foi necessário. A praça está sempre cheia, é um espaço em que criei meus netos”, conta Souza.

Já no Parque Farroupilha, popularmente conhecido como Redenção, Roberto Ivan Jakubaszko foi nomeado. Morador da região há 70 anos, é frequentador desde os seis anos de idade e integra o conselho de usuários do parque. “Faça chuva ou faça sol estou sempre na Redenção. Já fiz grandes amigos e tenho o maior respeito pelas pessoas que por aqui circularam”, comentou. “A Redenção é um dos principais pontos da cidade. Faz parte de nossa história, um símbolo da Capital, que representa muito todos nós”, reforçou o prefeito Melo.

Prefeito da Praça

O Prefeito da Praça é responsável por auxiliar o município a cuidar dos espaços públicos, acompanhando os serviços de manutenção feitos pelos parceiros e deverá comunicar problemas para que a prefeitura ou adotante possa realizar a ação necessária.

Praça Revitalizada

A praça Lino Augusto Schiefferdecker foi revitalizada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb). Durante a nomeação do Prefeito da Praça, Melo e os secretários também verificaram in loco as benfeitorias realizadas no local. A prefeitura investiu R$ 61,8 mil para a pintura dos equipamentos de ginástica, brinquedos, bancos, substituição de telamento da quadra, pintura das goleiras e demarcações da quadra poliesportiva.