EPTC amplia horários de ônibus em Porto Alegre a partir deste domingo

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) anuncia nova ampliação de horários no transporte coletivo. Uma linha muda seu itinerário e sua tabela horária neste domingo (19) e outras 10 serão alteradas a partir da próxima terça-feira (21). As tabelas horárias serão atualizadas no site da EPTC, e o passageiro pode acessar a localização em tempo real da sua linha na função GPS do aplicativo TRI.