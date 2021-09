Fiscalização autua e dispersa aglomeração na noite da Capital

Uma ação integrada entre as forças de segurança agiu para o cumprimento dos protocolos da Covid-19 na noite desta sexta-feira (17), e madrugada de sábado (18), na Capital. A operação, que contou com a Guarda Municipal, Brigada Militar, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Diretoria-Geral de Fiscalização, teve o objetivo de estabelecer o cumprimento dos protocolos, garantindo o lazer, a manutenção das atividades econômicas e priorizando a segurança sanitária da população.

Foi desfeita aglomeração no bairro Moinhos de Vento, incluindo o Parcão e a Rua 24 de Outubro, onde havia aproximadamente 300 pessoas. Já na Cidade Baixa, a ação ocorreu nas Ruas da República, Lima e Silva e João Alfredo, com a dispersão de cerca de 150 pessoas.

A Diretoria-Geral de Fiscalização autuou por falta de alvará e de PPCI a quadra da escola de samba Império da Zona Norte, localizada na avenida Sertório. No local, estava previsto um evento festivo com a presença de aproximada de 400 pessoas. Quanto ao número de frequentadores previsto, não haveria irregularidade, porém, sem alvará e PPCI o evento não pode ser realizado.

"Precisamos continuar atentos ao cumprimento dos protocolos para garantir o funcionamento normal de todas as atividades, visando a preservação do desenvolvimento, entretanto, sem burlar a segurança sanitária que é a nossa prioridade" salientou o Comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento Silva.

Denúncias sobre irregularidades devem ser feitas pelos fones 153 e 156.