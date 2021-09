Terceira dose, vacinação em adolescentes, mudança nos portos e Starbucks no RS

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.



VÍDEO: resumo da semana em 1 minuto

terceira dose da vacina para idosos Ministério da Saúde voltou atrás com mais de 70 anos começou a ser aplicada nesta semana em Porto Alegre, que também iniciou a vacinação em adolescentes sem comorbidades. No entanto, oe passou a recomendar novamente que sejam imunizados apenas os jovens de 12 a 17 anos com comorbidades.

portos de Rio Grande, Pelotas e da capital gaúcha são geridos por uma autarquia, que será substituída pela empresa pública batizada de Portos RS A administração dos portos do Estado passará por mudanças. Atualmente, os