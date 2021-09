Comprovante de residência não é mais obrigatório para vacinação contra Covid-19 em Porto Alegre

A apresentação do comprovante de residência na hora da vacinação contra Covid-19 não é mais necessária em Porto Alegre. Agora, basta apresentar apenas o documento com foto e uma autodeclaração, escrita à mão, com o nome completo e o endereço em que reside. A decisão faz parte do conjunto de medidas para reforçar a imunização na Capital , tendo em vista que 70 mil pessoas ainda não receberam a primeira dose da vacina.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) avalia que a maioria desse público está em situação de vulnerabilidade social e, por dificuldade de acesso ou documentação, ainda não se vacinou. “Desses 70 mil, 66% tem registro no Cadastro Único, que é um dos bancos do município que mostra quem tem benefícios econômicos, como Bolsa Família”, complementa a diretora de atenção primária da SMS, Caroline Schirmer.

Restinga e Lomba do Pinheiro são os dois bairros da Capital com o maior número de pessoas não imunizadas. “Lá têm muitos imóveis não regularizados, então é difícil ter comprovante de residência”, explica Caroline. Antes, o documento era necessário por causa dos esquemas de distribuição de doses para cada município, que eram feitos de acordo com o número oficial de residentes. Agora, que a maioria das cidades já chegou na faixa etária de 18 anos, não existe mais essa necessidade.

Além de retirar a obrigatoriedade da apresentação desse documento, a SMS também decidiu aumentar os horários de atendimento e o número de pontos de vacinação, para garantir que mais pessoas possam buscar a primeira dose da vacina. Não será feita, porém, a busca ativa dessas 70 mil pessoas. “Para a primeira dose é complicado porque pode ser que tenham pessoas que não queiram se vacinar. O que estamos fazendo é levar para próximo dessas comunidades pontos de vacinação, sejam fixos ou móveis, para elas saberem que está lá”, pontua a diretora.

Até as 17h desta quarta-feira, 1.083.662 pessoas já tinham recebido a primeira dose ou a dose única. Esse valor representa 94,5% da população vacinável da cidade.