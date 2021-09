Metade Norte do RS tem risco de chuva volumosa e temporais nesta sexta-feira (17)

Nesta sexta-feira (17) tem possibilidade de chuva volumosa e risco de temporais na Metade Norte do Rio Grande do Sul. A instabilidade ganha força ao longo do dia com pulsos de chuva muito forte a torrencial que poderão afetar partes, especialmente do Planalto, Médio e Alto Uruguai, Missões, Aparados e Campos de cima da Serra. As informações são da Metsul Meteorologia.

Modelos meteorológicos projetam acumulados entre 50 e 100 milímetros. Além da chuva, há risco de muitos raios, vendavais e granizo. Já entre o Sul e Oeste do Rio Grande do Sul o tempo fica mais seco e pode fazer frio ainda no começo da manhã. O sol predomina no período da tarde e a temperatura fica amena.

A sexta-feira (17) terá muitas nuvens alternando com períodos de sol. No turno da noite não se afasta a ocorrência de pancadas de chuva. No sábado (18) a umidade mantém o tempo nublado alternando com momentos de sol. O domingo (19) terá sol e nuvens, contudo, à noite a instabilidade aumenta e chove.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 24°C

Mínima: 6°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 23ºC

Mínima: 12ºC