Cantina Spina reabre ao público após um ano e meio atuando por delivery

Fechado ao público por mais de um ano em razão da pandemia, o tradicional restaurante italiano Cantina Spina, localizado no cruzamento entre a rua General Lima e Silva e a Olavo Bilac, em Porto Alegre, voltou a atender clientes presencialmente há poucos dias. Neste meio-tempo, conta a dona do estabelecimento, Ana Spina, o lugar operava apenas com serviço de tele-entrega via plataformas digitais e Whatsapp.

A adaptação veio por conta das restrições causadas pela Covid-19. Após o fechamento das atividades presenciais, em março de 2020, o restaurante começou a comercializar pratos congelados e a realizar tele-entregas, o que não era realizado antes da pandemia.

"Quando aliviou mais um pouco (a situação da pandemia), nós voltamos para a Cantina, mas ficamos atendendo só no iFood", disse Ana. A proprietária relatou que apenas ela e mais uma funcionária iam para o restaurante preparar os pedidos, e a entrega era realizada pelo próprio marido de Ana. Apesar da crise, a Cantina Spina não precisou realizar demissões.

fechou as portas do tradicional casarão A adaptação ajudou o Spina a se manter aberto, enquanto outros restaurantes tradicionais da Capital, como o Copacabana - quena esquina na Praça Garibaldi e passou a atender apenas pela tele - e a Taverna Monte Polino - que encerrou por completo - precisaram interromper o atendimento.

A proprietária do Spina ainda conta que o processo de retomada das atividades presenciais respeita as restrições de público, para a segurança dos clientes e dos funcionários. Ela ainda comentou que a capacidade aquisitiva do público diminuiu com a pandemia e que o restaurante agora vende, além dos pratos tradicionais, os "pratos executivos", que têm um preço mais acessível - R$ 25,00 - e variam no cardápio conforme o dia da semana.

Fundado em 1995, a Cantina Spina completou 26 anos no dia 1º de maio. O restaurante está aberto ao público de domingo a sexta, no horário de almoço a partir do meio-dia, e mantém os serviços de tele-entrega pelo aplicativo iFood e pelo Whatsapp da proprietária (51 9986-4856).