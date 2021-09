EPTC amplia horários de três linhas de ônibus

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) anunciou que, a partir desta quarta-feira (15), as tabelas horárias das linhas Ponta Grossa, Restinga e Belém Velho serão ampliadas. A ampliação é um pedido da comunidade da região da Restinga.

A localização em tempo real dos ônibus pode ser visualizada no aplicativo TRI, na função GPS. Acompanhe as ampliações:

Linha 171 Ponta Grossa - Uma viagem a mais por dia no horário das 7h20 no sentido Centro ao bairro. Com isso, o intervalo médio entre viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) será de 18 minutos. Já no entrepico (das 9h às 16h) e no pico da tarde (das 16h às 19h), o intervalo médio entre viagens será de 24 minutos.

Linha 209 Restinga - Oito viagens a mais por dia, com redução do intervalo médio entre viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 16 minutos para 13 minutos. Redução do intervalo médio entre viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 23 para 21 minutos. Redução do intervalo médio entre viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 19 para 14 minutos.

Linha 286 Belém Velho / Cristal / Ufrgs - Uma viagem a mais por dia no horário das 6h43 no sentido bairro ao terminal e troca do horário das 6h33 para 6h23. Redução do intervalo médio entre viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 30 para 25 minutos.