Receita Federal realiza leilão com bebidas apreendidas no RS

A Alfândega da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre realizará uma Sessão Pública para lances para pessoas jurídicas para leilão de bebidas apreendidas no estado. O evento acontece no dia 28 de setembro, às 14h, de maneira on-line, e disponibilizará 97 lotes de artigos como vinhos, uísque, vodka e outras bebidas.

A participação no Leilão Eletrônico se dará por meio do uso de certificado digital, via acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), na opção de atendimento “Sistema de Leilão Eletrônico”.

A lista completa das mercadorias, com fotos e edital, estão disponíveis no site da Receita Federal. O valor mínimo somado para lance inicial das mercadorias é de R$ 550.220,00, quantia muito inferior ao valor de mercado estimado em aproximadamente R$ 3,2 milhões. O sistema estará aberto para propostas até o dia 27 de setembro, às 18h.