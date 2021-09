Obras da rua Voluntários da Pátria, em Porto Alegre, serão retomadas após 5 anos paradas

As obras de infraestrutura da rua Voluntários da Pátria, em Porto Alegre, serão retomadas nesta quarta-feira (15). A ordem de início para a retomada da empreitada foi assinada nesta segunda-feira (13), graças a negociações que possibilitaram reajustes contratuais e a quitação de valores devidos ao consórcio executor.

A obra no trecho chamado de “Voluntários 1”, que já tinha 95% dos serviços concluídos, estava paralisada desde 2016 por problemas no pagamento. Com a retomada, serão executados os passeios públicos que vão da rua da Conceição até a frente do prédio onde funcionava a Secretaria de Segurança do Estado.

A ciclovia, outro serviço final que estava previsto no projeto original, será realizada quando for executada a duplicação do restante da Voluntários da Pátria, até a avenida Sertório. O trecho já está inscrito na Caixa Econômica Federal para captação de recursos.