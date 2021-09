Polícia indicia cinco pessoas pela morte de jovem após queda de deque em Porto Alegre

A Polícia Civil indiciou cinco pessoas pela morte de uma jovem de 26 anos após o desabamento de um deque durante uma festa em julho, na Ilha das Flores, em Porto Alegre. As informações foram divulgadas em uma entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (13) pela Polícia Civil. Com a ruptura do deque no restaurante onde ocorria o evento, a vítima ficou um tempo submersa no Guaíba.

Após a realização de uma série de depoimentos, perícias e análise documental, foram indiciados a proprietária do imóvel, o gerente do imóvel e o locatário pelos crimes de homicídio doloso e lesões corporais, ambos na modalidade dolo eventual. Também foram indiciados o organizador da festa e um bombeiro civil por homicídio e lesões culposas.

O inquérito foi remetido à Justiça na última sexta-feira (10). Além de uma vítima fatal, 15 pessoas ficaram lesionadas no incidente, sendo que duas destas ainda aguardam laudo complementar de possível lesão grave. Das 15 vítimas, apenas três representaram criminalmente.

Entre as cerca de 80 pessoas que estariam participando do evento, 38 foram identificadas e indiciadas com base no art. 268 do Código Penal, por descumprimento das medidas sanitárias preventivas do vírus da Covid-19.

