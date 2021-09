Polícia Federal deflafra operação de repressão ao tráfico de armas de fogo no RS

A região Norte do Rio Grande do Sul é alvo da Operação Red Dot, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (9) e que investiga o tráfico de armas de fogo e acessórios. Policiais federais, com apoio da Receita Federal, cumprem quatro mandados de busca e apreensão em Erechim, nos endereços residenciais dos investigados e em uma loja de artigos de caça e pesca.

A investigação teve início em 2019 com a prisão de dois homens pelo crime de contrabando de cigarros. Na apuração, foi identificada a relação entre esses indivíduos e um funcionário do estabelecimento comercial destinado à venda de artigos de caça e pesca. Diligências indicam que o funcionário importava ilegalmente acessórios para armas de fogo e comercializava os produtos na loja. Além do tráfico de armas, são investigados os crimes de contrabando e associação criminosa.