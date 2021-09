Ciclone extratropical no oceano influencia o tempo no RS nesta quinta-feira (9)

Um centro de baixa pressão atmosférica irá formar um ciclone extratropical no oceano com previsão de vento e instabilidade em parte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (9). O ciclone estará distante e em nenhum momento irá atingir o Estado, porém irá propiciar a variação de nuvens e vento persistente com rajadas moderadas a fortes nas Metades Sul e Leste. As informações são da Metsul Meteorologia.

As pancadas de chuva e trovoadas irão ocorrer nas Metades Sul e Leste do Rio Grande do Sul. Próximo à fronteira com o Uruguai a temperatura mínima poderá baixar de 10°C. No período da tarde a temperatura sobe devagar sem chegar a 15°C, sobretudo, na Metade Sul.

Porto Alegre terá uma quinta-feira úmida com muitas nuvens e rajadas fracas a moderadas de vento, e a temperatura fica amena. Nesta quinta, o sol aparece entre nuvens e não se afasta a possibilidade de chuva isolada. No fim de semana, as manhãs terão um pouco de frio e às tardes serão amenas com a previsão de sol.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 18°C

Mínima: 9°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 20ºC

Mínima: 14ºC