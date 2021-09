A prefeitura afirma que são realizadas limpezas frequentes para retirada de lixo, o que auxilia no escoamento da água da chuva no arroio Passo das Pedras, conhecido como Sarandi. Desde o final do mês passado, todas as estações de bombeamento de águas pluviais estão em pleno funcionamento. A região é baixa, quase no mesmo nível dos rios, e por isso recebe uma contribuição de águas pluviais muito grande, sofrendo historicamente com alagamentos.

Jornal do Comércio, o o diretor-geral do Departamento Municipal de Águas e Esgotos (Dmae), Alexandre Garcia, Em entrevista ao, o o diretor-geral do Departamento Municipal de Águas e Esgotos (Dmae), Alexandre Garcia, anunciou obras para o local ainda neste ano