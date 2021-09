Chuva provoca deslizamento de uma casa em Porto Alegre e deixa várias vias alagadas

A forte chuva que atinge Porto Alegre provocou o deslizamento de uma casa, queda de árvores e alagamentos em vários pontos nesta quarta-feira (8). Segundo a Defesa Civil Municipal, choveu 56 milímetros na Capital nas últimas 24 horas.

Durante a madrugada, ocorreu o desabamento de uma residência sobre outra, na rua Sérgia Luciola Belmonte, no bairro Coronel Aparício Borges. Estavam na residência oito adultos e seis crianças. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma criança sofreu lesões e foi encaminhada ao hospital, mas não corre risco de vida. A Defesa Civil forneceu kit de emergência (colchões, travesseiros, cobertores, cesta básica) às famílias, que foram encaminhadas para casa de amigos.

As equipes de fiscalização e manutenção elétrica da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) foram reforçadas desde a madrugada e deslocadas para os pontos críticos e com mais risco de acidentes para monitorar a circulação, restaurar a sinalização e auxiliar os usuários devido à chuva.

No início da manhã a EPTC registrava um ponto de alagamento com bloqueio total de via e cinco pontos de atenção com acúmulo de água sem bloqueio. Também foi registrada a queda de uma árvore, com bloqueio parcial, e dez semáforos fora de operação devido à queda de energia.

Pontos de alagamento com bloqueio total em Porto Alegre

Avenida Aparício Borges, norte-sul, entre rua Pedro Boticário e avenida Oscar Pereira

Pontos de acúmulo de água em atenção sem bloqueio

Avenida Erico Veríssimo, 1.299

Avenida João Pessoa X praça Piratini

Rua Silva Só, sentido Norte-Sul, faixa da direita na descida do viaduto Tiradentes

Avenida Protásio Alves 560, sentido bairro-Centro

Avenida Protásio Alves 1544, sentido bairro-Centro

Semáforos fora de operação em razão da falta de energia