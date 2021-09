Chuvas e ventos fortes deixam cerca de 150 mil gaúchos sem luz nesta quarta-feira

Atualizada às 11h25min

O grande volume de chuva, os ventos fortes e as descargas elétricas que atingem o Rio Grande do Sul desde a madrugada desta quarta-feira (8) deixam aproximadamente 150 mil gaúchos sem energia elétrica.

São 111 mil clientes sem luz na área de atendimento da CEEE-D, empresa do Grupo Equatorial Energia, e 40 mil na área da RGE.

De acordo com a CEEE-D, são 50 mil clientes sem energia na Região Sul, 21 mil no Litoral Norte, 21 mil no Litoral Sul, 15 mil na Campanha e 4 mil na Região Centro Sul. Os municípios mais atingidos são Rio Grande, Jaguarão, Arroio Grande, Pedro Osório, Herval Grande, Tramandaí, Imbé, Capão da Canoa, Candiota e Pinheiro Machado.

Informações de falta de energia podem ser feitas enviando um SMS com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora, que pode ser encontrado no canto superior direito da fatura de energia, para 27307.

Na área de atendimento da RGE, os problemas se concentram na região de Santa Maria e Santiago. A empresa segue mobilizada no atendimento aos clientes, visando restabelecer o fornecimento de energia.

Os clientes da RGE podem relatar os problemas de falta de energia pelo SMS, enviando um com o SEU CODIGO (que consta na conta de energia elétrica) para o número 27350 ou pelo Whatsapp: 51 999550002.