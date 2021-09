Cidades gaúchas registram temporal e granizo na madrugada

previsto pela meteorologia Conforme, o temporal que atingiu o Rio Grande do Sul desde a madrugada desta terça-feira (7) trouxe fortes chuvas, vento e até granizo a algumas cidades.

Em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, a Defesa Civil da cidade atua desde cedo nos locais mais afetados pela chuva de pedra. De acordo com a prefeitura, estão sendo colocadas lonas e feitos reparos emergencIais nas residências mais afetadas. Houve ainda rajadas de vento que chegaram a 50 quilômetros por hora na cidade.

Segundo a Defesa Civil do Estado, até o momento há mais de 250 casas destelhadas também em Ijuí, onde as equipes trabalham no suporte dos reparos e entrega de lonas. Em Pejuçara foram registrados danos do granizo nas lavouras.

Os municípios de Panambí, Tapejara, Sananduva e cidades da Região Central e do Planalto Médio também tiveram trovoadas acompanhadas de descargas elétricas, chuva forte e eventuais rajadas de vento ou granizo.

Em Porto Alegre, segundo a prefeitura, a precipitação das últimas 12 horas chegou a 17,2 milímetros, volume considerado baixo até o momento. Não houve nenhuma ocorrência em função da chuva nem chamado à Defesa Civil municipal.