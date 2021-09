Rio Grande do Sul deve enfrentar tempo severo nesta terça e quarta-feira

Há um alerta para a ocorrência de um conjunto de fenômenos meteorológicos sobre o Rio Grande do Sul neste feriado de 7 de Setembro. Uma frente quente empurra a chuva de Norte para o Sul do Estado e pode ter alto risco de fortes temporais nesta terça-feira. São esperados chuva forte a torrencial, vendavais, muitos raios e granizo de variados tamanhos, sobretudo, na Metade Oeste, Sul e Leste.

De acordo com a Metsul, cidades como São Borja, Santa Maria e Porto Alegre podem registrar a forte instabilidade na madrugada e ao longo do dia. A meteorologista Estael Sias informa que o Rio Grande do Sul estará entre as regiões do mundo com maior incidência de descargas elétricas nesta terça-feira. A meteorologista diz que os raios ocorrem em consequência da atuação de uma frente quente que vai se formar sobre o estado.

Estael também alerta para o grande acumulado de chuva em um período tão curto, com volumes que em alguns pontos do Estado deverão ultrapassar os 100 milímetros.

Já entre a quarta (8) e a quinta-feira (9) uma frente fria vai empurrar a chuva da direção Sul para o Norte, e a formação de um ciclone no mar na altura da província de Buenos Aires pode influenciar no clima do Rio Grande do Sul. Os temporais devem continuar nesta quarta-feira, mantendo a ocorrência de raios.

“As descargas elétricas poderão ser de maior intensidade em localidades como Pelotas, Santa Maria, Porto Alegre, Região Metropolitana e a Serra Gaúcha”, explica a meteorologista. Por outro lado, ela acrescenta que haverá intervalos de melhoria, porém, com possibilidade de chuva forte.