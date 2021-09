Hospital Vila Nova realiza atendimento psicológico para a comunidade

A Associação Hospitalar Vila Nova (AHVN) inicia, nesta segunda-feira (6), um projeto-piloto que oferecerá atendimento psicológico gratuito. A ação, chamada de “Dia S” te como mote o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio.

A iniciativa acontecerá sempre na primeira segunda-feira de cada mês, das 13h às 16h, e envolverá questões relacionadas à saúde mental. Os interessados deverão procurar o Hospital Vila Nova (Rua Catarino Andreatta, 155 - Bairro Vila Nova) a partir das 13h desta segunda-feira, quando serão distribuídas 30 senhas para atendimento ao longo do mês.

A coordenadora do Serviço de Psicologia Hospitalar, psicóloga Suellen Engrazia, explica que serão trabalhadas demandas como ansiedade, pânico, tristeza, depressão, angústia quanto ao isolamento social, luto, bullying, questões de gênero e sexualidade e diversidade. "Esse projeto foi pensado com muito carinho para abrir as portas do hospital para a comunidade. Queremos que dê super certo e que, no futuro, possamos fazer algo maior e, quem sabe, o primeiro ambulatório, 100% SUS de atendimento psicológico. É o nosso grande projeto, nosso sonho aqui do hospital", afirma Suellen.

De acordo com a profissional, com a chegada da pandemia do novo coronavírus, o hospital se deparou com muita demanda por atendimento psicológico. "Nós do serviço de psicologia hospitalar, atendemos somente os pacientes internados, e vimos a necessidade de abrirmos as portas, nem que seja um dia, como estamos fazendo nesse projeto piloto, para atender ao resto da população", destaca.

As senhas para os atendimentos poderão ser retiradas diretamente na recepção do hospital, na entrada, bastando informar que está à procura do Dia S. Nesta segunda-feira, será feito acolhimento e triagem, e, no decorrer do mês, serão marcados os atendimentos, que poderão ser presenciais ou virtuais.