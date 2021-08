Negros são quase 8 em cada 10 vítimas de homicídio no Brasil

Ser negro no Brasil é andar permanentemente com um alvo marcado nas costas. Os números apresentados na manhã desta terça-feira (31) no lançamento do Atlas da Violência 2021 não chegam a ser uma grande surpresa, mas, ainda assim, chocam: 77% das vítimas de homicídio no Brasil são negras.

Os números, com base em dados relativos ao ano de 2019, mostram que a chance de um indivíduo negro ser assassinado no País é 2,6 vezes maior do que a de um não negro ser vítima do mesmo crime. Além disso, reforçam uma tendência de que a desigualdade racial no Brasil tem se ampliado ano após ano.

Em 2009, os negros eram 69% das vítimas de violência letal, índice que avançou para 77,1% em 2019. Há dois anos, a taxa de homicídio entre as pessoas negras do Brasil era de 29,2 assassinatos a cada 100 mil pessoas. Entre a população não negra, o índice era de 11,2 homicídios por cada 100 mil indivíduos.

No Rio Grande do Sul, a taxa de homicídios de pessoas negras em 2019 foi de 22 assassinatos a cada 100 mil pessoas, índice inferior ao do Brasil, que foi de 29,2 mortos/100 mil.

“A desigualdade racial se acentuou no período. Se tivemos melhoras tímidas, isso ocorreu entre os não negros. Entre os negros, ela piorou. O número de negros mortos cresceu e o de não negros caiu”, afirma Samira Bueno, diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma das entidades que produziu o trabalho, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e com o Instituto Jones dos Santos Neves.

Confira abaixo, outros recortes do estudo apresentado nesta sexta-feira: