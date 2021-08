Sol e amplitude térmica em todas as regiões do RS nesta terça-feira (31)

Uma massa de ar seco predomina no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (31) e garante mais um dia de sol em todas as regiões. O dia terá um padrão típico de primavera, com sol e grande amplitude térmica. Nos trechos de maior altitude poderá fazer um pouco de frio, com marcas abaixo de 5°C. As informações são da Metsul Meteorologia.

O vento ingressa mais quente do quadrante Norte e propicia aquecimento mais generalizado com marcas que poderão oscilar ao redor de 30°C em muitas áreas. Amanhã o tempo se mantém firme com sol, e a partir de quinta-feira a umidade e as nuvens aumentam com potencial de retorno da chuva.

A terça-feira terá sol e oscilação térmica na Capital. O vento ingressa calmo com rajadas fracas do quadrante Norte hoje e amanhã, e na quarta-feira o tempo segue firme e com sol. Entre a quinta e a sexta-feira, as nuvens aumentam com previsão de abafamento. No fim de semana poderá voltar a chover forte.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 31°C

Mínima: 3°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 29ºC

Mínima: 14ºC