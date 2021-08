Guarda Municipal dispersa aglomerações nos bairros Moinhos de Vento e Cidade Baixa

Uma operação integrada entre a noite de sexta-feira (27) e a madrugada deste sábado (28) dispersou aglomerações em sete pontos da cidade, conforme relatório da Ronda Ostensiva Municipal (Romu). Foi autuado um bar na rua Barão do Gravataí, no bairro Menino Deus, que funcionava com clientes aglomerados e sem máscara.

A ação reuniu a Guarda Municipal, Brigada Militar, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Diretoria Geral de Fiscalização, com a finalidade de manter a segurança sanitária da população através do cumprimento dos protocolos de prevenção à Covid-19.

Foram dispersadas aglomerações nas ruas Luciana de Abreu (400 pessoas) e Padre Chagas (300 pessoas), bairro Moinhos de Vento, em três pontos da rua da República (mil pessoas), na Lima e Silva esquina Sofia Veloso (200 pessoas) e na João Alfredo (400 pessoas), no bairro Cidade Baixa.

Na rua 24 de Outubro, bairro Moinhos de Vento, foi realizada barreira da Balada Segura, com 48 veículos abordados, 31 autuações, duas CNHs e dez veículos recolhidos. Um condutor foi multado por embriaguez ao volante. Este comportamento é considerado infração gravíssima de acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir. O motorista foi conduzido para a 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento.

"As ações de contenção dos excessos, aliadas à orientação e prevenção, ajudam na garantia da segurança sanitária", afirmou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento.

Denúncias podem ser feitas pelos telefones 153 e 156.