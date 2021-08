Professores têm até segunda para escolher livros da educação infantil

Termina na próxima segunda-feira (30) o prazo para que professores e gestores das escolas públicas escolham os livros e os materiais didáticos para a educação infantil de 2022. A escolha das obras deve ser feita por meio do Guia Digital do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), acessível via Sistema PDDE Interativo/Simec.