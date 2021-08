Famílias ficam ilhadas em São Leopoldo em função da chuva

Arroio Passo das Pedras As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde segunda-feira (23) faz suas primeiras vítimas, com famílias ilhadas à espera de auxílio em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Em 72 horas (até às 18h de quarta-feira, 25) , Porto Alegre, Região Metropolitana e cidades do Interior receberam mais de 100 mm de precipitações, segundo informações da MetSul Meteorologia. Na Capital gaúcha, o, no bairro Sarandi, transbordou. Uma casa desmoronou em Ivoti e, em São Leopoldo, o acúmulo de água fez estragos, principalmente nos bairros da região Nordeste do município.

Com a ajuda da Defesa Civil de São Leopoldo, com auxílio da Guarda Civil Municipal (GCM) para poderem deixar suas casas. O resgate está sendo efetuado pelo Corpo de Bombeiros, que já retirou cinco famílias da ocupação Steigleder.

A prefeitura municipal de São Leopoldo informa, em seu site, que as famílias vão ficar alojadas no galpão do Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM). Colchões, acolchoados, cobertores e alimentos para as pessoas que ficarão abrigadas no galpão foram fornecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) do município.

Além do aumento do nível do Rio do Sinos, outro problema agravou a situação de famílias na vila Brás. A casa de bombas do arroio Gauchinho operava abaixo de sua capacidade, o que causou acúmulo de água nas ruas das Margaridas, das Hortênsias e dos Girassóis. A vala de drenagem foi limpa pelo Serviço Municipal de Água e Esgotos (Semae) no lado que pertence ao município de São Leopoldo. Essa casa de bombas é mantida pela Prefeitura de Novo Hamburgo e já foi solicitada a manutenção dos equipamentos diversas vezes para evitar os alagamentos.

Volume de chuva em 72 horas no Estado (até às 18h de quarta-feira, 25)

135 mm em Encruzilhada do Sul

128 mm em Nova Palma

119 mm em Ivorá e Pelotas

117 mm em Faxinal do Soturno

112 mm em Ijuí

109 mm em Alvorada

108 mm em Lagoa Bonita do Sul e Pedro Osório

106 mm em Sapucaia do Sul

103 mm em Arroio do Tigre e Viamão

101 mm em Porto Alegre

101 mm em Segredo

100 mm em Lajeado e Canoas

FONTE: MetSul Meteorologia