O tempo melhora no RS com a chegada de uma massa de ar polar nesta quinta-feira (26)

Ao longo desta quinta-feira (26) o tempo irá apresentar melhora com a chegada de uma massa de ar polar. Nas fronteiras Oeste e Sul o ar seco e frio avança desde cedo e propicia boas aberturas de sol. Nessas áreas, a temperatura poderá baixar de 10°C pela manhã. As informações são da Metsul Meteorologia.

Entre o Centro e o Norte do Rio Grande do Sul haverá períodos de maior nebulosidade e céu encoberto com pancadas de chuva. Chove mais na divisa com Santa Catarina. No turno da noite o ar mais frio do quadrante Sul se espalha por todas as regiões. A sexta-feira começa com ar frio em grande parte das áreas e existe risco de geada no Sul.

O tempo ainda fica instável na Capital, sobretudo, na primeira metade do dia. O ar seco alcança entre à tarde e à noite com previsão de melhorias e queda mais acentuada da temperatura. Amanhã o tempo fica firme com sol e maior amplitude térmica. Previsão de frio no começo da manhã.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 20°C

Mínima: 8°C

Porto Alegre –previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 16ºC

Mínima: 11ºC