Trecho 3 da Orla do Guaíba terá test-drive com pequenos eventos em setembro

prevista para agosto Com inauguração inicialmente, o Trecho 3 da Orla do Guaíba ainda não passará a receber público neste mês. Com 95% da estrutura já pronta, o espaço ainda precisa de alguns ajustes finais para que o cidadão possa usufruir do espaço majoritariamente destinado aos esportes.

Enquanto o novo trecho não abre, a prefeitura de Porto Alegre promoverá um ‘test-drive’ das quadras de gramado sintético, de concreto, de areia, de vôlei e de tênis em pequenos eventos para convidados. As datas devem ser definidas na primeira semana de setembro.

A ideia da Secretaria de Obras e Infraestrutura (SMOI) é convidar atletas para testar o espaço, em parceria com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ).

pista de skate Além disso, serão realizadas vistorias guiadas aos playgrounds e com a presença de pessoas com deficiência que testarão os equipamentos de acessibilidade do parque. Estão no planejamento ainda, visitas para jornalistas, entidades convidadas, e um evento nado trecho, com a presença de atletas renomados do esporte.

“A obra está praticamente concluída. Ainda assim, por tratar-se deste que será um dos mais importantes espaços públicos da nossa cidade, queremos garantir que cada detalhe seja ajustado e vistoriado”, destaca o secretário de Obras, Pablo Mendes Ribeiro (DEM). “Além dos testes técnicos, feitos pelo consórcio executor, e por nossa equipe de fiscais, queremos trazer os usuários para dentro do processo", disse ele.

Estes detalhes tratam-se de pequenas intervenções como adequações no sistema elétrico, acabamentos finais no piso e reparos na drenagem. Ainda são necessários ajustes em gramados, acabamentos como instalação de louças e metais em edificações, e a implantação de sinalização. Nos próximos dias, os transformadores que irão gerir, de forma definitiva, a iluminação de todo o parque, também deverão ser instalados. Estes serviços estão contemplados no último aditivo de contrato da obra, que, entre outros, fixa o prazo máximo para conclusão dos mesmos em 23 de outubro de 2021, mas não se deve chegar até este prazo.

“Vamos fazer vários eventinhos para que as pessoas sintam cada vez mais a obra pronta. Porque, na verdade, a obra já está pronta, só precisa desses ajustezinhos. Esses eventos vão diminuindo a ansiedade das pessoas”, explica Mendes Ribeiro.