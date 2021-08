Arroio Passo das Pedras, no bairro Sarandi, passará por reformas ainda neste ano

Quem precisa trafegar pela avenida Sarandi se depara há anos com um problema crônico: o transbordamento do Arroio Passo das Pedras, que corta a via. Foi o que ocorreu na manhã desta quarta-feira (25), depois que Porto Alegre registrou, em 24h, 8 mm pelos pluviômetros do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Com o alagamento , a via precisou ser interditada por algumas horas.

Um dos bairros mais populosos de Porto Alegre, o Sarandi conta com moradias irregulares ao longo do canal, que repercute na geografia do local e agrava o problema do arroio. Outra questão é o acúmulo de lixo, que exige ação constante por parte da prefeitura da Capital gaúcha. Mas há também a necessidade de melhorias na infraestrutura do arroio e de todo o sistema que o envolve, o que começa a ser colocado em prática em outubro, conforme revela em entrevista exclusiva ao Jornal do Comércio o diretor-geral do Departamento Municipal de Águas e Esgotos (Dmae), Alexandre Garcia.

Jornal do Comércio – Quais são os problemas que levam o Arroio Passo das Pedras, no bairro Sarandi, a transbordar com frequência ao longo dos anos?

Alexandre Garcia – Trata-se de um problema de muito tempo. A área do Arroio Passo das Pedras tem um déficit histórico e que requer grandes obras e intervenções. Na semana passada estive com uma equipe visitando o local para ver as áreas onde há extravasamento do canal. Verificamos que após o talude de acesso para o rio tinha quantidade grande lixo que impedia passagem da água pelo nível das comportas. O lixo foi retirado, mas nesta semana já havia acúmulo de dejetos. Isso é outro problema, pois impede o fluxo da água. Há ainda a questão do crescimento desordenado no entorno, com construções irregulares de moradias às margens do arroio, outra situação que irá requerer uma ação da prefeitura.

JC – O que a prefeitura, por meio do Dmae, pode fazer a respeito para resolver o problema que é recorrente?

Garcia – Foi iniciada uma obra, há muitos anos, que aumenta em cerca de 75 centímetros o talude do canal, mas não foi finalizada. Vamos retomar esta obra em outubro e a previsão é que esteja concluída até o fim deste ano. As pedras já foram compradas e o projeto está sendo finalizado. Esta iniciativa permitirá que flua um maior volume dentro do canal. Antes disso, precisamos terminar a obra na avenida Chuí, onde o talude caiu. Também iremos verificar a dragagem e a macrodrenagem, que pode reduzir a velocidade da água, mas isso é mais complexo, pois envolve o sistema de bombeamento dos canais.

JC – Do que depende a execução da dragagem?

Garcia – Iniciamos um processo licitatório para a dragagem, mas ele foi cancelado em função de impugnações apresentadas por algumas das várias empresas interessadas em executar a obra. Foram mais de 30 questionamentos, muitos que serviram para que pudéssemos aprimorar o contrato, que agora está em fase de revisão e deve ser republicado até o fim desta semana. Só depois de ampliado o canal e executada a dragagem é que iremos agir em relação às casas de bomba, para verificar se é necessário ampliar o sistema de bombeamento.