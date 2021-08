Arroio do bairro Sarandi transborda com chuvas intensas e contínuas em Porto Alegre

Atualizada às 10h - O volume de chuva que atinge o Rio Grande do Sul desde a madrugada desta terça-feira (24) começa a causar problemas em cidades gaúchas. Porto Alegre foi uma das cidades que teve chuva por vezes forte e acompanhada de fortes trovoadas, segundo informação da MetSul Meteorologia, e as consequências já aparecem. Somente na Capital gaúcha, nas últimas 24h foram registrados 58 mm pelos pluviômetros do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

O Arroio Passo das Pedras, no bairro Sarandi, zona Norte da Capital, transbordou no início da manhã desta quarta (25) impediu a circulação de pessoas e de veículos no local. Moradores e trabalhadores de empresas que ficam na avenida Sarandi ficaram impedidos de se locomover devido ao grande volume de água ao longo da via. A EPTC desviou o trânsito entre as ruas Ararás e a Zeferino Dias até o meio da manhã. Às 10h, o trânsito foi liberado com a redução do nível do arroio, mas ainda há água na pista, o que requer atenção dos motoristas.

A situação é ainda mais preocupante uma vez que a previsão é que a forte instabilidade continue durante toda quarta-feira no Rio Grande do Sul. Em seu site, a MetSul adverte para um risco muito alto durante esta quarta de chuva forte a por vezes torrencial em diversas regiões do Estado, incluindo a área de Porto Alegre e cidades da região metropolitana.

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) informa o Jornal do Comércio que foi feita uma limpeza de retirada de lixo há cerca de um mês, para auxiliar no escoamento da água da chuva no arroio Passo das Pedras, conhecido como Sarandi. Além disso, desde a terça (24) todas as Estações de Bombeamento de Águas Pluviais estão em pleno funcionamento.

Segundo o Dmae, a região é baixa, fica localizada quase no mesmo nível dos rios, e por isso recebe uma contribuição de águas pluviais muito grande, sofrendo historicamente com alagamentos. O local demanda obras com grandes investimentos. O Dmae está buscando recursos e deve dar início até o próximo semestre a algumas ações, como dragagem e recuperação de redes de drenagem.

A instabilidade associada a uma frente estacionária trouxe chuva forte a torrencial em alguns momentos desta terça-feira em diversas regiões do Rio Grande do Sul.

Trânsito requer atenção redobrada nas ruas da Capital gaúcha

Motoristas que trafegam pelas ruas de Porto Alegre na manhã desta quarta-feira (25) devem redobrar a atenção para os transtornos decorrentes do grande volume de chuva que caiu na Capital desde a madrugada de terça. Vários semáforos estão desligados e também há registro de acidentes com desvio de trânsito pela EPTC em diversos bairros.

Pouco antes das 9h, foi registrado um acidente entre carro e moto na av. Assis Brasil, próximo ao cruzamento com a Rua Morretes, no sentido bairro/Centro. Há poucos minutos, fora liberados os dois sentidos do corredor de ônibus da av. Brasiliano Índio de Moraes, próximo ao número 118, na Estação IAPI. O trecho havia sido bloqueado no início da manhã em razão de colisão de caminhão do Corpo de Bombeiros na mureta. A EPTC atualiza todas as ocorrências em seu Twitter.