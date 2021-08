Guarda Municipal dispersa aglomerações em cinco locais de Porto Alegre

Entre a noite de sábado (14) e a madrugada deste domingo (15), a Guarda Municipal dispersou aglomerações em cinco pontos da Capital: na rua Padre Chagas esquina com Luciana de Abreu e esquina com a Dinarte Ribeiro, bairro Moinhos de Vento, e nas ruas da República, Lima e Silva e Sofia Veloso, Cidade Baixa.

Na noite de sexta-feira (13) e madrugada de sábado, a Guarda Municipal havia dispersado, sendo 1 mil pessoas nas ruas da República e João Alfredo, no bairro Cidade Baixa, e outra com aproximadamente 500 pessoas na rua Padre Chagas, na esquina com a rua Luciana de Abreu, no bairro Moinhos Vento. Também na Praça Mazola Rodrigues, no bairro Farrapos, aproximadamente 150 pessoas se aglomeravam, sem respeitar o decreto vigente da pandemia.