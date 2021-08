Pista de skate na Orla poderá receber competições oficiais

A Confederação Brasileira do Skate certificou a pista de skate do trecho 3 da Orla do Guaíba, o que possibilita a realização de competições oficiais nacionais e internacionais no local. A certificação foi confirmada após vistoria da pista no dia 27 de julho, que contou com a presença do presidente da confederação, Eduardo Musa Costa Bravo.