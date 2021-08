Usina do Gasômetro: faltam seis meses para entrega das obras

antes previsto para março de 2021 A maior obra da história da construção da Usina do Gasômetro - erguida em 1937 -, um dos principais pontos turísticos de Porto Alegre, já passa dos 40% de execução. Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), o prédio, totalmente recuperado e revitalizado, será entregue no dia 22 de fevereiro de 2022. O prazo de entrega,, foi adiado devido a obstáculos causados pela pandemia do novo coronavírus.

Além dessas dificuldades, também foram necessárias adaptações do projeto original, em razão de entraves estruturais encontrados depois do começo da obra. Apesar de a obra ter iniciado em janeiro de 2020, o local está fechado para reforma desde 2017, e a estrutura do prédio passou por diversas alterações.

Uma delas é a mudança da sala de cinema P.F. Gastal do terceiro andar para o térreo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMC), a sala de cinema, inaugurada em 1999, não recebe público desde dezembro de 2016. Antes da reforma, o local tinha capacidade para 118 pessoas e, agora, pode receber até 94 pessoas.

Outra parte cultural importante é o Teatro Elis Regina, que não vê plateia há mais de três anos e meio. O setor ficará no segundo pavimento e terá capacidade para 400 pessoas. Além disso, serão conservadas as galerias Iberê Camargo, Lunara e dos Arcos e duas salas expositivas de uma nova Pinacoteca do município.

Serviços como demolições, fundações, impermeabilizações e a execução dos novos banheiros já foram concluídos. Atualmente, a obra ocorre com frente principal voltada a serviços estruturais dos cinemas, contra pisos e fechamentos de paredes de alvenaria. Também estão sendo acrescentadas escadas em pontos estratégicos, para rápida evacuação do prédio em caso de emergência. O investimento total da obra passa dos R$ 13,9 milhões.