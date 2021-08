Porto Alegre é a nona capital que melhor aplica impostos em qualidade de vida

Porto Alegre aparece em nono lugar em um ranking que avalia a aplicação dos impostos pagos pelos contribuintes em qualidade de vida para a população das capitais brasileiras. Curitiba, capital do Paraná, lidera a lista elaborada pela Assertif, uma consultoria especializada na mineração de créditos tributários.

Curitiba lidera o ranking com a nota 68 em uma escala de 0 a 100. Em seguida, surgem Vitória, com 67,9, e São Paulo, com 66,1. Porto Alegre recebeu nota de 60,4.

Denominado Índice de Retorno do Tributo Municipal (IRTM), o estudo utiliza como fonte de regresso dos impostos o Índice de Desafios da Gestão Municipal (IDGM), calculado pela Macroplan para as 100 maiores cidades brasileiras. Já como custos, leva-se em consideração a receita de arrecadação do município (incluindo repasses) em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) municipal, calculados pelo Ipeadata e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na lanterna do levantamento, ocupando as últimas posições no ranking das capitais do IRTM, estão três municípios da Região Norte do Brasil. No antepenúltimo lugar, está Porto Velho, com a nota 46,2; na penúltima, está Belém, com 44,5; e, na última, surge Macapá, com 41,3.

Confira abaixo as 10 capitais que melhor transformam os impostos em qualidade de vida no Brasil: