Banco nacional do CNJ reúne dados estatísticos sobre violência contra a mulher

Aos 28 anos, a auxiliar administrativa G.A.O. teve seu trabalho invadido pelo marido, que a empurrou para dentro do carro e trancou as portas. No trajeto, ela foi espancada e arrastada para dentro de casa, quando ele pegou uma faca para tentar matá-la.

Ao se defender, teve as duas mãos esfaqueadas e, mesmo ferida, conseguiu fugir. Procurou uma delegacia de polícia onde foi acolhida. Meses depois, no julgamento, ouviu do juiz do caso que o agressor não podia ser condenado por tentativa do homicídio. “Ela está aqui, bem viva e saudável”, foi o que ouvi, relata, indignada com a decisão.

Histórias de mulheres vítimas de violência doméstica que preferem ficar no anonimato também se repetem Brasil afora e são vividas por figuras públicas. A ex-modelo e empresária Luiza Brunet é uma delas. Em 2016, teve quatro costelas quebradas e ficou com os olhos roxos pelos golpes desferidos pelo então companheiro, o empresário Lirio Parisotto, que denunciou por violência doméstica.

A sentença de condenação do agressor demorou quatro anos para sair. Desde o episódio, Luiza virou uma militante no combate à violência doméstica e, em junho deste ano, passou a integrar o Observatório do Poder Judiciário, a convite do presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux.

Entender casos como o de Luiza Brunet e de G.A.O. é fundamental para que a Lei Maria da Penha – que completa 15 anos em 2021 -, principal norma de combate à violência doméstica, consiga ter maior efetividade. E é nisso que o CNJ aposta ao lançar, nesta terça-feira (10), a primeira fase do Banco Nacional de Medidas Protetivas de Urgência (BNMPU), que reúne dados estatísticos com detalhes de medidas protetivas de urgência concedidas às mulheres vítimas de violência doméstica no País e será atualizado semanalmente.

comemoração aos 15 anos da legislação A ferramenta foi apresentada hoje, durante a XV Jornada Lei Maria da Penha do CNJ, em. “Avançamos bastante, mas há muito o que fazer. A Lei Maria da Penha, referência mundial, precisa ser aplicada em todas as suas possibilidades”, defendeu Luiza Brunet, que participou do encontro, realizado de forma virtual em função da pandemia.

Somente no ano passado, conforme revela o BNMPU, foram concedidas 386.390 medidas protetivas de urgência, que consistem em um conjunto de determinações concedidas ou não pelo Judiciário para que o agressor se afaste da mulher vítima ou em risco de sofrer violência.

“A partir desta unificação de dados, poderemos monitorar os pontos deficitários de combate à violência contra a mulher e contribuir para melhorar o enfrentamento à questão”, destacou a conselheira do CNJ Tânia Reckziegel, que é coordenadora do Comitê Gestor do BNMPU, durante a abertura da Jornada. Segundo ela, é fundamental a participação dos Tribunais de Justiça estaduais, que irão abastecer o banco com informações. Sem isso, completa, a ferramenta fica prejudicada pela subnotificação.

Para a professora de Direito da UniRitter e conselheira-diretora da Themis – Gênero, Justiça e Direitos Humanos, Carmen Campos, este é justamente o ponto mais vulnerável para que a plataforma seja eficaz. “O banco de dados é uma ferramenta importante, mas precisa ser abastecido, transparente e permitir o acesso às informações para que possamos saber o que acontece em cada estado, o que ainda é uma grande dificuldade”, afirma, ao defender também a aplicação da Lei Maria da Penha em sua integralidade.

A norma, salienta Carmen, é uma grande conquista para as mulheres, mas precisa ser implementada sob a perspectiva integral, a partir de uma rede de serviços que acolha as vítimas. “A Lei Maria da Penha não pode ficar restrita às áreas policial e judiciária. Os serviços de acolhimento foram desmantelados de quatro anos para cá, e não são cumpridos em todas as esferas: municipal, estadual e federal”, critica.

Para a especialista, é preciso retomar o atendimento multidisciplinar com urgência e também investir em políticas públicas de prevenção. “Enquanto isso não for efetivado não haverá mudança de comportamento, e mulheres e meninas seguirão vítimas de violência”, aponta.