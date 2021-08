Duplicação da avenida Severo Dullius passa dos 60% de execução

Faltando oito meses para a entrega, as obras de duplicação e ampliação da avenida Severo Dullius, ligando a região do Aeroporto Internacional Salgado Filho (agora Porto Alegre Airport) à avenida Sertório, na Zona Norte da Capital, estão com 64% dos serviços já executados. Ainda falta fazer a execução de pontes do segmento inicial com ligação da Severo Dullius existente.

a obra foi retomada em junho de 2019 O projeto é uma das heranças do conjunto de obras que haviam sido elencadas para a Copa do Mundo de 2014. O contrato, porém, foi assinado em setembro de 2015. Depois de ficar paralisada por mais de dois anos, devido a problemas relacionados a atrasos no pagamento,, com prazo de conclusão de 18 meses, para o final de 2020.

No início do ano, quando a obra beirava os 60% de execução, o prefeito Sebastião Melo e o secretário de Obras e Infraestrutura, Pablo Mendes Ribeiro, visitaram o local e definiram um novo prazo: 29 de abril de 2022. A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) afirmou, em nota, que a obra será entregue no prazo estabelecido. “Estamos preocupados em entregar a obra dentro do novo cronograma”, ressaltou o secretário.

A ampliação, que soma 1,9 km de via, receberá um investimento de mais de R$ 73 milhões. Com 64% de execução, cerca de R$ 54,6 milhões já foram pagos, o equivalente a 74,8% do valor total da obra. Além das pontes, ainda falta fazer os serviços de drenagem, canal e muros de contenção do segmento final no encontro com a rua Dona Alzira.