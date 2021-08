Porto Alegre: obra do trecho 3 da Orla do Guaíba será entregue no fim de agosto

O trecho 3 da obra de revitalização da Orla do Guaíba tem previsão de entrega para 30 de agosto. A prefeitura de Porto Alegre ainda trabalha nos detalhes da inauguração e informações sobre a abertura ao público devem ser divulgadas nos próximos dias.

Iniciada em 2019, a intervenção estava prevista para ser entregue, primeiramente, em outubro do ano passado. Uma segunda data foi marcada para fevereiro, o que também não se concretizou. Agora, a obra, que já está com 95% dos serviços concluídos, será entregue.

Em janeiro, após vistoria do prefeito Sebastião Melo e do secretário de Obras e Infraestrutura, Pablo Mendes Ribeiro, ficou constatado que apenas 63% dos serviços tinham sido finalizados. Depois da visita, uma reunião com o consórcio executor (Consórcio ACA/RGS) definiu uma nova data de conclusão. Apesar do atraso, a obra não foi paralisada em nenhum momento.

O trecho, que fica entre a foz do Arroio Dilúvio e o Parque Gigante, tem cerca de 1,6km de extensão. O novo local faz parte do projeto de revitalização da Orla do Guaíba e será destinado à prática esportiva. No total, serão 29 quadras poliesportivas, ciclovia, pista de skate , e outras estruturas de apoio à prática de esportes, com aparelhos de academia, por exemplo. Além disso, o trecho terá iluminação em LED, arborização e espaço para três bares. O valor total do investimento é de R$ 55,5 milhões e, segundo a A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), 88% desse valor já foi pago.

De acordo com a Smoi, serviços como a instalação das academias, do reservatório e das redes de drenagem já foram totalmente concluídos. Também já foram realizados 99% dos serviços do complexo da pista, 97% das arquibancadas, 95% das redes de elétrica e lógica, 93% do passeio e pavimentação e 90% das intervenções das quadras esportivas. Além disso, falta terminar 25% das edificações, 20% do paisagismo e 13% do pontilhão.

Considerada a maior pista de skate da América Latina No início do mês, a prefeitura abriu o chamamento público para empresas que tenham interesse em gerir o espaço do skate park. , a estrutura erguida no trecho 3 da Orla do Guaíba busca uma parceria fixa para os próximos três anos.Os interessados devem apresentar proposta até o dia 28 de agosto. O edital foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre e está disponível no site da Secretaria Municipal de Parcerias (SMP).

Ainda, dois restaurantes devem ocupar os três espaços reservados para bares no trecho 3 da Orla do Guaíba. Um deles é o Bar do Espartano, que já opera em um espaço na Orla, no trecho 1, próximo à Usina do Gasômetro. Os outros dois espaços vão ser utilizados pelo mesmo restaurante: a Bonna Pizza Premium, que hoje funciona na Av. Plínio Brasil Milano.