Dnit suspende bloqueios na BR-116 para obras em ponte

O Dnit suspendeu os bloqueios que pretendia fazer na BR-116, na ligação entre Novo Hamburgo e Porto Alegre, para obras da ponte sobre o rio do Sinos , em São Leopoldo, nesta sexta-feira (30) até domingo (1º). A medida previa bloqueios no sentido Capital-Interior, entre os kms 246,9 e 245,3 da rodovia federal,

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) divulgou nota com as ações de interdição total e parcial da pista no sentido Capital-interior para o içamento das 20 vigas da ponte nessa quinta-feira (29). Seriam três etapas de lançamento das peças pré-moldadas.